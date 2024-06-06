【火薬類取扱保安責任者】(令和5年度版)香川本　問題集\u0026完全対策本と過去問3年分

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商品詳細
こちらのテキスト・過去問題を使用して、令和5年度の火薬類取扱保安責任者の甲種試験に合格しましたので、必要な方にお譲りします。○令和5年度版香川本(問題集・完全対策本)○こちら令和5年度版香川本になります。今年度、香川県砕石事業協同組合より直接購入しました！問題集・完全対策本への直接のカキコミはありません。ですがページによっては折れがあるかもしれません。ご了承ください。※完全対策本の色は1枚目のピンク色のテキストです。光の具合で紫色っぽくなってます。○過去問 甲種(令和5年度)○令和5年度分は甲種試験の実際の問題用紙になります。計算の際や自己採点のため、解答番号や計算式を記入したので、記入後があります。また多少の折れがあります。ご了承下さい。解答はインターネットでご確認下さい。○過去問 甲種(令和元年度・平成30年度)○令和元年・平成30年分は会社で頂いたものです。こちらも計算の際や自己採点のため、解答番号や計算式を記入したので、記入後があります。また多少の折れがあります。ご了承下さい。こちらは解答・解説付きです。是非こちら使って頂き、合格目指して頂ければ幸いです。頑張って下さい！
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