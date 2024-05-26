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Nintendo DS Lite 本体 ジャンク セット （全8個）
商品番号 A29966409061
商品名

Nintendo DS Lite 本体 ジャンク セット （全8個）
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます動作確認済み！全体的にキズや汚れあり！Nintendo正規品です※普通に動作する物もあると思いますが操作キーの反応が悪い、画面のキズ、丸ボタンの反応が悪い、画面の異常がある物等ですその他タッチペンが無い物があります全部画面割れなし！以上の理由により現状でのジャンク出品になります修理が出きる方におすすめです宜しくお願い致します
http://narcologia.ru/goods/unusable829074.html
http://narcologia.ru/goods/assessor21303.html
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