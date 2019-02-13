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Deichstraenfleet、ハンブルク。手彩色のオリジナルです。Radierung。ブルック、アルバート。FrageandenAnbieterリトグラフか絵なのかは分かりません。直筆のサイン入りサイズ 32センチ×24センチ絵のサイズ 20センチ×14.5センチ他にも同じような作品あります。#リトグラフシリーズk厚紙に挟んで絵が折れないよう梱包します。※購入前にプロフィールご一読ください。#リトグラフ #オランダ #ハンブルク #絵 #直筆サイン入り #サイン入り