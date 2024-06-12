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GAMEBOY ポケットモンスター　ピカチュウバージョン　ソフト
商品番号 R89527768881
商品名

GAMEBOY ポケットモンスター　ピカチュウバージョン　ソフト
ブランド名 ゲームボーイ
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nintendoニンテンドー　任天堂GAMEBOYゲームボーイポケットモンスター　ポケモンピカチュウバージョンソフト箱、取扱説明書付き画像全てになります。動作確認済みカセットの土台の折り目や破れ、カセット本体・箱の細かなキズや劣化、中古品・自宅保管をご理解いただける方のみお願いします。#レトロ
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