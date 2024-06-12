GAMEBOY ポケットモンスター　ピカチュウバージョン　ソフト

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商品詳細
Nintendoニンテンドー 任天堂GAMEBOYゲームボーイポケットモンスター ポケモンピカチュウバージョンソフト箱、取扱説明書付き画像全てになります。動作確認済みカセットの土台の折り目や破れ、カセット本体・箱の細かなキズや劣化、中古品・自宅保管をご理解いただける方のみお願いします。#レトロ
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