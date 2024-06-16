VHD 小泉今日子 生徒諸君！

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商品詳細
VHDビデオディスク 小泉今日子生徒諸君！です。除菌シートにて拭き取り掃除済。VVG-25ビデオディスク本体が無いので動作未確認になります古い物ですので、色褪せ、汚れ、シミ・スレ等があります。※写真にてご確認お願いします。神経質な方の購入はお控え下さい。ジャンク扱いNC／NRでお願いいたします。#VHD#ビデオディスク#小泉今日子#キョンキョン#KYON2#ビクター#Victor#ビンテージ#希少#レトロ#レア#当時物#羽賀研二
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