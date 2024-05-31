素顔4 関西ジャニーズJr. DVD

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ジャニーズJr.8.8祭りと関西ジャニーズJr.LIVE2019Happy2year（あけおめコン）が収録されている素顔4です。こちら2枚目の画像の通り正規品です。その他何かご質問等ございましたらコメントの方宜しくお願いします。「ジャニーズJr./素顔4ジャニーズJr.盤〈2020年3月31日までの期間生産限定盤・2枚組〉」ジャニーズJr.関西ジャニーズJr.なにわ男子 snowman向井康二 室龍太 大橋和也 藤原丈一郎 高橋恭平 道枝駿佑 長尾謙杜 大西流星 西畑大吾#ジャニーズJr#CD・DVD