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素顔4 関西ジャニーズJr. DVD
商品番号 L98518171620
商品名

素顔4 関西ジャニーズJr. DVD
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 5,000 円
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商品詳細

ジャニーズJr.8.8祭りと関西ジャニーズJr.LIVE2019Happy2year（あけおめコン）が収録されている素顔4です。こちら2枚目の画像の通り正規品です。その他何かご質問等ございましたらコメントの方宜しくお願いします。「ジャニーズJr./素顔4ジャニーズJr.盤〈2020年3月31日までの期間生産限定盤・2枚組〉」ジャニーズJr.関西ジャニーズJr.なにわ男子　snowman向井康二　室龍太　大橋和也　藤原丈一郎　高橋恭平　道枝駿佑　長尾謙杜　大西流星　西畑大吾#ジャニーズJr#CD・DVD
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