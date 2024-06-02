「ニンテンドー3DSLLブルー×ブラック」任天堂定価:￥19440#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS（セット内容）⚪︎本体⚪︎タッチペン【純正】 （本体に収納）（本体の状態）⚪︎初期化済み⚪︎一連の動作確認済み⚪︎外観 全体的に綺麗です。⚪︎液晶 ほとんど傷汚れありません。 良好で綺麗な状態です。⚪︎ほぼ新品によりの未使用品に近い商品になります。【最後に】⚪︎即購入⭕️です。⚪︎中古品であるという事にご理解の程よろしくお願いします。⚪︎何かご不明な点がございましたらコメントでお気軽にどうぞ！よろしくお願いします！⚪︎値下げ✖︎です。



任天堂 ニンテンドー3DS LL ブルーXブラック【メーカー生産終了】



ニュースリリース : 2012年9月25日



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ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラック



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