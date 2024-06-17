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大橋美加（ＪＡＺＺ）／１０ｔｈ　アルバム『ソングマニア』
商品番号 D56449363788
商品名

大橋美加（ＪＡＺＺ）／１０ｔｈ　アルバム『ソングマニア』
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大橋美加さんの１０枚目のアルバム『ソングマニア』です。松尾明氏(ds)を加えてのトリオをバックにした絶品！！。【商品説明】　１．新品未開封商品／新品未試聴商品。　２．２０１０年９月１５日発売。　３．国内盤／廃盤。　４．入手困難アイテム／貴重盤。　５．保存状態は良好です。　６．この商品はレターパックプラスにより　　　発送致します。
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