playstation VR セット

値下げしました!値下げ不可数回プレイしました。箱をプチプチで包んで段ボールで発送します!説明をよくお読みの上、購入をご検討ください。内容物・PlaystationVR初期型内容物全て入っています。CUHJ-16000・PlaystationmoveCECH-ZCM1J1本・CameraCUH-ZEY1・VRWORLDS・未使用のヘッドカバー?も付けます注意!!!・モーションコントローラーの箱はありません。充電用のUSBケーブルはついていません。・箱に黒い汚れがみられることがあります。これは、VRの劣化によって表面がポロポロ剥がれたものです。ご了承下さい。・レンズに汚れのようなものがついていますが、プレイする分には問題ありません。あくまで中古品であることをご理解下さい。・VR本体のシリコン部分の左側が少し剥がれかけています。プレイには問題ありませんが、中古品であることをご理解下さい。・VR本体の劣化により表面がポロポロと剥がれた為、ゴム部分は全て剥がしています。・Cameraの箱、説明書はありません



