テイルズオブシンフォニア、ヴェスペリア

新品で購入開封後暗所で保管してました。中古品です。神経質な方はご遠慮下さい。バラ売りは対応しません。お値下げ交渉ご遠慮下さい。#バンダイナムコエンターテインメント#ゲーム#RPG#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch



【PS4】テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER



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