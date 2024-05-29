テイルズオブシンフォニア、ヴェスペリア

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商品詳細
新品で購入開封後暗所で保管してました。中古品です。神経質な方はご遠慮下さい。バラ売りは対応しません。お値下げ交渉ご遠慮下さい。#バンダイナムコエンターテインメント#ゲーム#RPG#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch
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