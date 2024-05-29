2PMウヨンソロツアー2017PartyShots DVD+ブルーレイ

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商品詳細
2PMウヨンソロツアー2017PartyShots日本幕張メッセでのライブ本編を収めたブルーレイ1枚メーキングを収めたDVD1枚メーキングブックがセットになっています！1度再生、目立つ傷汚れはありませんが、自宅保管品であることをご了承ください。#2PM#ウヨン #DVD
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