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【新品未開封】PS4 テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER
商品番号 K69596343004
商品名

【新品未開封】PS4 テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

未開封ですが、自宅保管にて完璧をお求めの方はご遠慮くださいフィルム剥がれ等なし自宅保管にてご理解お願い致しますペット、喫煙環境なしですよろしくお願い致します！！「テイルズオブヴェスペリアREMASTER」バンダイナムコエンターテインメント定価:￥5700#バンダイナムコエンターテインメント#ゲーム#RPG#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
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