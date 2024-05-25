美品 ニンテンドー3DS コバルトブルー 任天堂

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ニュースリリース : 2012年3月1日 ニュースリリース : 2012年3月1日

ご覧頂きましてありがとうございます。商品名 型番任天堂 ニンテンドーNintendo3DSコバルトブルーニンテンドー3DS状態商品は本体を通常使用に伴う細かなキズ(使っていれば必ずついてしまう薄キズ)は少しあるものの目立つスレではないため、綺麗な状態となっております。画像に映りにくいためこちらに記載させて頂きます。画像最後にてご確認お願い致します。画面も映らない細かなスレは少しありますが、こちらもほとんどわからない程度です。画面ヤケもありません。動作確認も問題ございませんでした、充電もしっかりできております。動作に支障はありませんが、ご確認だけお願い致します。状態に関しましては、画像をご確認ください。ご質問等ございましたら、コメントにてお願い致します。付属品本体、タッチペン、充電器、梱包 発送メルカリ便で発送致します。概ね、翌日には発送しますが、翌々日になる場合がございます。ニンテンドーswitchや2DSLLも大変人気ではありますが、3DSもまだまだお使い頂けます。宜しくければご購入くださいませ。値下げはしませんから、値下げコメントはしないでください。