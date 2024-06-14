GANTZ プラチナデータ まとめ売り

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商品詳細
GANTZDVD(定価税込3740円、未使用)とプラチナデータ初回限定盤プラチナエディションBlu-ray(定価税込7035円、一度再生)のまとめ売りです。どちらも暗所にて保管しておりましたので、再生には問題ないかと思います。プラチナデータですが、ジャケットの紙の底面が折れています。また、ポストカードは一度開封済です。プチプチ梱包の上レターパックプラスで発送いたします。二宮和也嵐
http://narcologia.ru/goods/moped721868.html
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