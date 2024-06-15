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氷室京介／Missing Piece 新品 店頭告知ポスター 90年代当時物初盤
商品番号 T47729008244
商品名

氷室京介／Missing Piece 新品 店頭告知ポスター 90年代当時物初盤
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆送料込みです。96年当時物。初盤用☆新品／店頭告知ポスター／現品のみ(サイズ／72.8㎝✕51.5㎝)当店舗が保管していました、新品の店頭告知ポスターです。90年代の当時物です。出品後は、巻いて保管します。当時物ですので、白い部分に古さがありますが、全体的にきれいなポスターだと思います。それぞれの状態は、画像でご確認ください。また、おもてには影響ありませんが、裏側には、若干の汚れや古さがあります。ポスター用の箱に巻き入れて、普通郵便（定形外規格外）で発送いたします。また、店頭ポスター、楽譜・楽器・レコード針・バンドスコア等、多数出品させていただいております。合わせてご覧いただきましたら幸いです。#氷室京介　#アルバム#初盤#MissingPiece#90年代#BOOWY#新品#店頭#告知#ポスター#当時物#趣味#コレクション　#販促#非売品　#予約　#音楽#実用#スポーツ
http://narcologia.ru/goods/Stanford636873.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate919148.html
http://narcologia.ru/goods/financier370760.html
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