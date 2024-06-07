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【匿名配送】伊坂 幸太郎 10冊セット
商品番号 M33252372488
商品名

【匿名配送】伊坂 幸太郎 10冊セット
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。■商品名「AXアックス」（文庫版）「ペッパーズゴースト」「ゴールデンスランバー」「モダンタイムス」「終末のフール」「死神の精度」「3652」「SOSの猿」「逆ソクラテス」「フーガはユーガ」■商品の状態写真の[上部、頁部、下部]を画像で確認し判断して頂けると幸いです。【写真5】の「フーガはユーガ」に汚れがあります。■商品の中身書き込みや折れは、見た限りありません。自宅保管の為、神経質な方は購入をお控えください。気にならない人なら良い状態かと思います。■喫煙者いません。ペット飼っていません。バラ売り販売はお断り致します。申し訳ございません。■配送雨に濡れないように透明ビニール袋に包み、段ボールで梱包致します。■他にも色々と出品してます。お時間がございましたらご覧下さい。#Lilly_other#伊坂幸太郎#伊坂_幸太郎#本#日本文学／小説・物語
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