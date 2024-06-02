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244 掛け軸・書画立軸. 骨董品-古美術品
商品番号 O14177616483
商品名

244 掛け軸・書画立軸. 骨董品-古美術品
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品につき、神経質な方は購入をご遠慮ください。真贋、模写、版画、印刷の保証ができません、お客様自身の経験と眼力で写真を判断して納得できる購入をお願いします。目視による範囲のキズは出来る限り画像に表現しますが、説明の難しい時代経過によるスレや、変色、使用によるへこみやアタリ、小キズ等の欠点、目立たない修復、気づかないキズなどがあることがあります。気になる方はごをお控え下さい。できるだけ実物に近い画像を撮影するよう心掛けておりますが、PC環境,、ＰＣ個体、デイスプレイ設定など、お色の濃淡の違いなどはご容赦ください。ご購入に際しましては説明文と画像を良くご覧頂きご納得の上でご購入ください。ノークレームノーリターンでお願いします。ご返品が一切受付しません。海外発送はしておりませんので、予めご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/monophonic422112.html
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