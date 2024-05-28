ドリームキャスト本体セット　動作確認済み

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商品詳細
ドリームキャスト本体セット動作確認済み。ソフト読み込み問題ありません。■付属品・本体・ビジュアルメモリー・コントローラー・電源ケーブル(2本)・AVケーブル(2本)・シェンムー2・もっとプロ野球チームをつくろう！本体に黄ばみあります。 ビジュアルメモリーのキャップはありません。電源コードと映像ケーブルは2セット付けます。匿名配送で発送いたします。
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