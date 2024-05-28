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メガドライブ　ゴーストバスターズ　動作未確認
商品番号 T18064087715
商品名

メガドライブ　ゴーストバスターズ　動作未確認
ブランド名 セガ
特別価格 税込 2,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メガドライブ　ゴーストバスターズ●中古品古い中古品ですので、汚れやシワなどがあります。写真にてご確認ください。●動作未確認ジャンク品としてご検討ください。懐かしい商品になります。コレクションとしていかがでしょうか。メガドライブのゲームソフトですが、家にまだ眠っているため、順次出品予定です。よろしくお願いいたします(^^)#るんるんの商品一覧
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