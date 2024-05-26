ジュエルナローズ　美女と野獣　ベル　旅行　パスポートケース　トラベルポーチ

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ジュエルナローズのディズニーコラボ美女と野獣の実写化のタイミングで販売された美女と野獣のシリーズです。ジュエルナローズのディズニーシリーズはお値段が高いのですが、美女と野獣が大好きすぎてキャリーケース以外を購入しました。汚れるのが怖くて、なかなか使用することができずずっと暗室に保管したおりました。せっかくなので、使用いただける方にご購入いただきたいです。●商品は分かりやすいように加工しておりません。①パスポートケースを【写真1〜8枚目】サイズは写真7.8枚目を参考にしてください。（物差しは商品に含まれません）②アクセサリーケース【写真9〜17枚目】サイズは写真15〜17枚目を参考にしてください。（物差しは商品に含まれません）・別売りのチャームもとても可愛くて購入したのでこちらにお付けいたします【写真14枚目】全て同じシリーズなので同じ柄です。以前バラ売りをしていたのですが、売れなかったため、まとめ売りに切り替えました。（送料の関係でバラ売りは難しいです、、、）あくまでも素人検品及び保管になりますので神経質の方はご遠慮ください。気持ちの良い取引を心がけていますので、よろしくお願い致します(*´∀`*)#ディズニー#ミッキー #ミニー #ディズニーグッズ #お土産 #美女と野獣 #ベル #ビースト #チップ #ポット夫人 #コグスワース #ルミエール #舞浜 #ジュエルナローズ #ディズニーコラボ #ラゲージタグ #旅行 #キャリアケース #トラベル #トラベルポーチ #ポーチ #パスポート入れ #パスポートケース #旅行 #バッグ #トラベルバッグ