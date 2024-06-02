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商品詳細
1990年、初版本。新しい解釈もあると思われますが、カラー資料も多く、これから音楽を学んでいこうという方向けのものになると思います。古いため商品の状態を表記の通りにしておりますが、未使用というレベルのものです。バッハ ヴィヴァルディ ヘンデルモーツァルト ベートーヴェン シューベルトメンデルスゾーン シューマン ショパンリスト ブラームス チャイコフスキーヴェルディ ワーグナー プッチーニマーラー ドビュッシー ストラヴィンスキー
http://narcologia.ru/goods/navigate420530.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical846601.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation707621.html
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大作曲家の世界 1〜6巻 - 趣味/スポーツ/実用
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