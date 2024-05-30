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ニンテンドー 2DS
商品番号 V17710288741
商品名

ニンテンドー 2DS
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nintendo他ゲーム機本体ニンテンドー2DSブルーcolor:BLUE●本体●タッチペン（本体に付属）※箱、説明書、充電器、SDカードは無し問題なくプレイできました。本体は初期化済みです。画面にブルーライトカットシートを貼って使用してたので、画面は守られてたと思います。全体的に綺麗だと思いますが、細かな傷はご了承下さい。ご不明な点がありましたら、ご連絡ください。神経質な方はご遠慮下さい。プロフィールを見ていただけるとありがたいです。#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/freezer452598.html
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