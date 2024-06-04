吉井和哉　手形レプリカ【非売品】【激レア】

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商品詳細
吉井和哉氏の「STARLIGHT」と「クリア」のW購入特典の抽選で当たった手形です。2000個限定品の激レア品、シリアルナンバー入りです。当選した際に数回開けた程度で、その後箱に保管しておいたので状態は良いと思います。#THEYELLOWMONKEY#吉井和哉
http://narcologia.ru/goods/Taipei737871.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion186878.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual451446.html
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