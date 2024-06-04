グロービス企業家リーダーシップの課題図書全

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グロービス2年次必修科目の企業家リーダーシップの課題図書です。全てそろっています。書き込みありの中古品ですのでご了承ください。■『ビジョナリー・カンパニー2 －飛躍の法則』日経BP社、2001年（ジェームズ・C.コリンズ著、山岡洋一翻訳）：￥2,420■『信念に生きる ネルソン・マンデラの行動哲学』英治出版、2012年（リチャード・ステンゲル著、グロービス経営大学院、田久保善彦翻訳）￥2,090■『幸之助論―「経営の神様」松下幸之助の物語』ダイヤモンド社、2008年（ジョン・P.コッター著、金井壽宏監修、高橋啓翻訳）：￥1,980■『代表的日本人』岩波文庫■『武士道』岩波文庫■『【新版】吾人の任務－MBAに学び、MBAを創る』東洋経済新報社、2009年（堀義人著）：￥1,980