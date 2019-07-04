SABBRABELLS COMPLETE BOX (完全限定プレス盤)

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サブラベルズSABBRABELLSCOMPLETEBOX(完全限定プレス盤)日本を代表するヘヴィ・メタル・バンド“SABBRABELLS(サブラベルズ)\"初のBOX作品■全11枚組[Blu-specCD9枚+DVD2枚][収録作品]DISC1『SABBRABELLS』(1983年/エクスプロージョン)DISC2『DOGFIGHT』(1985年)*ミニ・アルバム(初CD化)DISC3『SAILINGONTHEREVENGE』(1986年/キングレコード)DISC4『LIVE!!』(1986年/キングレコード)DISC5『ONENIGHTMAGIC』(1987年/キングレコード)DISC6『DOGFIGHT』(1987年/キングレコード)*シングル(初CD化)DISC7『REQUESTLIVE』(1987年)(初CD化)DISC8ボーナスCD(未発表LIVE音源)(初CD化)DISC9ボーナスCD(未発表LIVE音源)(初CD化)DISC10ボーナスDVD(LIVE映像集)(初DVD化)『ALLNIGHTMETALPARTY'84TO'85』(1985年)『LIVE!!』(1986年/キングレコード)DISC11ボーナスDVD(未発表LIVE映像集)(初DVD化)【COMPLETEBOX5大ポイント】①初のBOX作品が豪華特製収納BOX仕様(シリアルナンバー入り)完全限定生産②公式リリースした全てのスタジオ・アルバム、ミニ・アルバム、シングル、ライヴ・アルバム、ライヴ映像に、ファンクラブ限定の貴重なライヴ作品、未発表ライヴ音源、未発表ライヴ映像を加えたCD9枚+DVD2枚の計11枚組の豪華仕様。③アナログLPを可能な限りミニチュア化再現した紙ジャケット仕様。④メンバー監修による最新デジタル・リマスタリング音源を使用。高音質CD(Blu-specCD)仕様を採用。⑤貴重な未発表写真などを含む別冊豪華ブックレット付。メンバー直筆サイン色紙封入。TheYellowMonkeyの吉井和哉さんがファンだと公言されていたバンドです♪未使用に近い良好なコンディションです。即買いオッケーです(^-^)