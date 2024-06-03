ゲーテの比較文学的研究 菊池栄一教授還暦記念論文集　東京　郁文堂　出版

ゲーテの比較文学的研究菊池栄一教授還暦記念論文集 東京 郁文堂 出版1964年5月15日発行定価：2000円発行所：郁文堂出版有限会社◇商品の状況●外箱あり●ヤケ：経年劣化のため、外箱、表紙、天地、小口側、本文などに写真のように見られます。ご購入の際はご考慮願います。●ヨレ、スレ、汚れ：外箱、表紙や見返しなどに見られます●折り目：ありません●書き込み：ありません●その他、注意事項：商品は即購入していただいて構いません。チェックの際にこちらで気づいていない瑕疵があるかもしれませんが、中古品ということをご理解の上ご購入下さい。#2⑨左



ゲーテの比較文学的研究 菊池栄一教授還暦記念論文集



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