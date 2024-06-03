【美品】new 3ds LL メタリックブルー

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。new3dsLLメタリックブルー同梱物は以下になります。本体タッチペン説明書本体カバーARカード外箱、内箱動作確認済みです。ありがちな持ち手部分の塗装ハゲありません。画面キズもなくかなりの美品だと思いますが、完璧を求める方はご遠慮ください。値下げ交渉はご遠慮ください。宅急便コンパクトにて発送いたします。よろしくお願いします。
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