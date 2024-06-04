17019の化学商品

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■17019の化学商品の【特色】_●化審法、安衛法番号、HSコード大幅改正に対応_●労働安全衛生法の改正に対応_●緊急時応急措置指針番号を収載_●毒性情報、改正法令等適用法規さらに拡充■17019の化学商品の【内容】市場性の高い化学品を30に分類し、各商品ごとに英文名/化審法化学物質番号/労働安全衛生法番号/CASナンバー/GHS分類IDナンバー/輸出入統計品目番号/別名/概説/荷姿/性状/規格/用途/製造業者/原料/製法/最近の生産・輸出・輸入量/価格/取扱注意/消火上の注意/保護具/毒・劇物の廃棄法/毒性/応急措置/輸送コード/緊急時応急措置指針番号/適用法規の順に詳述してあります。輸送コードでは、国連番号、IMDG、ICAO/IATA危険物質クラス、容器等級が記載されています。■化学品情報管理のあらゆるニーズに応えるわが国で商業的に生産されている化学物質の種類は、中間物を含め数万と言われており、年々その数も増加しています。本書は、そのうち市場性の高い化学品を30類に分類して収録。その1つ1つについて、特性・用途・製法・製造業者・諸規制など化学品の基礎データを多角的に記載、化学物質の総合管理の観点から、実務にすぐ役立つよう工夫し編集した、他に類を見ない化学品の総合辞典です。