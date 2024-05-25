

アクリルアートボード(A5サイズ)「ひだまりが聴こえる」01/1枚絵イラストデザイン アクリルアートボード(A5サイズ)「ひだまりが聴こえる」01/1枚絵イラストデザイン



文乃ゆき ひだまりが聴こえる ブランケット/アクリルアートボード- 文乃ゆき ひだまりが聴こえる ブランケット/アクリルアートボード-



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文乃ゆき ひだまりが聴こえる アクリルアートボード - 女性漫画 文乃ゆき ひだまりが聴こえる アクリルアートボード - 女性漫画



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文乃ゆき先生の『ひだまりが聴こえる』アクリルアートボードです。A5サイズのビッグサイズ！見ているだけで微笑ましいイラストです。台座付きですので、立てて飾れます。素材：アクリル本体サイズ：W210×H148×D3mm新品・未開封品です。新品・未開封品ではございますが、一度は人手に渡ったものです。検品して見受けられないような初期不良には対処しかねます。完全な美品をお求めの方は購入をお控え下さい。水濡れ防止及びキズ防止の配慮をし、らくらくメルカリ便にて大切にお届けします。#プランタン出版#文乃ゆき#ひだまりが聴こえる