文乃ゆき ひだまりが聴こえる アクリルアートボード

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商品詳細
文乃ゆき先生の『ひだまりが聴こえる』アクリルアートボードです。A5サイズのビッグサイズ！見ているだけで微笑ましいイラストです。台座付きですので、立てて飾れます。素材：アクリル本体サイズ：W210×H148×D3mm新品・未開封品です。新品・未開封品ではございますが、一度は人手に渡ったものです。検品して見受けられないような初期不良には対処しかねます。完全な美品をお求めの方は購入をお控え下さい。水濡れ防止及びキズ防止の配慮をし、らくらくメルカリ便にて大切にお届けします。#プランタン出版#文乃ゆき#ひだまりが聴こえる
http://narcologia.ru/goods/Adder803575.html
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http://narcologia.ru/goods/secretarial596116.html
アクリルアートボード(A5サイズ)「ひだまりが聴こえる」01/1枚絵イラストデザイン
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