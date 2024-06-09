（裁断済み）老年歯科医学 第2版

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この品は専用裁断機で綴じ口を裁断済です。基本的には書込みやマーカーは無いのですがスキャナーを通した際の薄いローラー痕がある場合がございます。裁断されてバラバラの状態で有る事をご理解の上ご購入お願い致します。・裁断済では有りますが全体的にキレイな 物なのでご安心ください。・梱包はビニール袋等に入れ防水対策の上発送致します。★★★ お願い ★★★『裁断済』の意味がわかる方のみご購入下さい。※書籍によっては不要と思われる無印刷部分 の色紙を除いている場合もございます。※書込やマーカーのチェックをしており ますが見落とが無いとも言えません。 万が一有りましても全ページの１％未満はどうかお許し下さい。※同時に数点ご購入の場合も同梱が困難な為 まとめての発送は出来かねます。 お手数ですが個別購入下さい。※トラブル防止の為、 取り置きや専用はご対応致しかねます。※質問のやりとり中もご購入可能です。 先着ご購入者様優先です。※裁断済の為、新品本の裁断も商品の状態を 傷や汚れありにしてあります。万が一お取引の際に問題が発生した場合は誠実にご対応させて頂きますのでご安心下さい。「老年歯科医学第2版」柿木保明/森戸光彦/山根源之/山根源之/下山和弘/下山和弘/櫻井薫/櫻井薫/羽村章/羽村章定価:￥11000#柿木保明#柿木_保明#森戸光彦#森戸_光彦#山根源之#山根_源之#山根源之#山根_源之#下山和弘#下山_和弘#下山和弘#下山_和弘#櫻井薫#櫻井_薫#櫻井薫#櫻井_薫#羽村章#羽村_章#羽村章#羽村_章#本#自然／医療・薬学・健康