松来未祐／オリジナル・フル・アルバム『Ｗｈｉｔｅ　Ｓｉｎｃｅｒｅｌｙ』ＣＤ盤

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商品詳細
２０１５年（平成２７年）１０月２７日に亡くなられた声優・歌手の松来未祐さんのオリジナル・フル・アルバム『Ｗｈｉｔｅ Ｓｉｎｃｅｒｅｌｙ』です。【商品説明】 １．新品未開封商品／新品未試聴商品。 ２．２０１３年９月２７日発売。 ３．国内盤ＣＤ１枚組。 ４．入手困難アイテム／貴重盤。 ５．保存状態は良好です。 ６．この商品はレターパックプラスにより 発送致します。 ７．値引き交渉は受付けておりません。
http://narcologia.ru/goods/septet316819.html
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