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虫明焼　抹茶碗
商品番号 N57545567512
商品名

虫明焼　抹茶碗
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和の古いものです銘は写真7.10参照径　約15センチ高さ　約6センチ箱サイズ　17.5✕17.5✕8センチ送料60サイズ予定
http://narcologia.ru/goods/ramshackle597466.html
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