希少　渡辺製作所格闘ゲーム４本セット　メルティブラッド他

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商品詳細
同人サークル「渡辺製作所」作成PCゲームソフトです。この年代のものにしてはキレイです。ウインドウズ95～98時代のもの。※動作未確認 返品は無しでお願いします。メルティブラッドMELTYBLOOD FirstRelease版メルティブラッド MELTYBLOODRe.ACTTHEQUEENOFHEART'99PARTY'sBREAKER
http://narcologia.ru/goods/stepchild767652.html
http://narcologia.ru/goods/perforce688165.html
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