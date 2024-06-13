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ゲームボーイアドバンス/ブラック　ポケモン青
商品番号 I26558818283
商品名

ゲームボーイアドバンス/ブラック　ポケモン青
ブランド名 ゲームボーイアドバンス
特別価格 税込 2,160 円
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商品詳細

NintendoGAMEBOYADVANCEソフト読込確認済みです。たまに電源がつきにくい時があります。onoff繰り返してたらつきます。本体多少傷はありますが、綺麗な方だとは思います。箱、付属品はありません。中古品ですのでご理解いただける方のみご購入お願いします。#ゲーム#本体#ゲーム機本体#Other#ゲームボーイアドバンス#ポケモン初代　青
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