ゲームボーイアドバンス/ブラック　ポケモン青

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商品詳細
NintendoGAMEBOYADVANCEソフト読込確認済みです。たまに電源がつきにくい時があります。onoff繰り返してたらつきます。本体多少傷はありますが、綺麗な方だとは思います。箱、付属品はありません。中古品ですのでご理解いただける方のみご購入お願いします。#ゲーム#本体#ゲーム機本体#Other#ゲームボーイアドバンス#ポケモン初代 青
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