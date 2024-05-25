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商品詳細
3DSです。私には必要なかったものであまりしようしていませんでしたので、多少の薄キズはあるかと思いますがかなり綺麗かとは思います。もと色が記憶にないので黄ばみ感などわかりません。画像で判断してください。ソフトはおまけです。中古ご理解いただける方のみよろしくお願いいたします(._.)
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