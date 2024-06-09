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中村天風　心身統一法入門編　CD
商品番号 Q59308937118
商品名

中村天風　心身統一法入門編　CD
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 10,032 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大谷翔平選手も影響を受けたと、今改めて注目されている中村天風先生の思想をコンパクトにわかりやすく。CDはパソコンに取り込んだので開封しておりますが、目立つ汚れやキズはないと思います。第1巻から第7巻まで、欠品ありません。（4巻ははじめから1枚のみ）またCDの内容をレジュメにまとめてくれてあります。
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