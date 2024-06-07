新呼吸療法テキスト　　〜裁断済〜

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商品詳細
「新呼吸療法テキスト」3学会(日本胸部外科学会・日本呼吸器学会・日本麻酔科学会)合同呼吸療法認定士認定委員会DVD-Video付き定価:￥9500税込:￥10450#3学会日本胸部外科学会・日本呼吸器学会・日本麻酔科学会合同呼吸療法認定士認定委員会#3学会_日本胸部外科学会・日本呼吸器学会・日本麻酔科学会_合同呼吸療法認定士認定委員会#本#自然／医療・薬学・健康※※こちら裁断済になります。※※「裁断済のため」全体的に状態が悪いにしています。中身を確認しましたら線引き等なく綺麗な状態です。見落としがありましたら申し訳ありません。「裁断済に了承頂ける方のみ」購入宜しくお願いします。
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