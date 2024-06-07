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Nintendo Switch Lite グレー　本体＋純正充電器＋アルセウス
商品番号 K18407512598
商品名

Nintendo Switch Lite グレー　本体＋純正充電器＋アルセウス
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。NintendoSwitchLiteグレー。本体と購入時付属品の純正充電器です。動作確認済です。異常はありません。おまけでポケットモンスターアルセウスのソフトもつけさせていただきます。あまり使用していなかったので出品させていただきます。目立った擦れや傷はありませんが、神経質な方のご購入はお避けください。また、本体の外箱やsdカードは付属しておらず、画像に添付されているモノのみの発送となります。ご了承ください。ポケットモンスターアルセウスのソフトもおつけします（こちらも外パッケージは無し。ソフトのみになります。）
http://narcologia.ru/goods/rouge177110.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture155541.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei644871.html
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