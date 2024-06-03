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ニンテンドーゲームキューブ　ソフト14本
商品番号 V33893375237
商品名

ニンテンドーゲームキューブ　ソフト14本
ブランド名 ニンテンドーゲームキューブ
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認で5分程プレイした範囲では問題ありませんでした。ディスクは綺麗なものから指紋や小傷があるものまで(ディスク拭いて傷つくと怖いのでそのまま出品します)追加写真必要な方はコメント下さい。ナルト3だけ説明書なし、ケース割れ有(写真4枚目)ワリオワールドは紙ケースなしポケモンコロシアムSDガンダムガシャポンウォーズ機動戦士ガンダムガンダムvs.Zガンダムスターフォックスアサルト遊☆戯☆王フォルスバウンドキングダム〜虚構に閉ざされた王国～マリオパーティ５マリオテニスGCペーパーマリオRPG金色のガッシュベル！！友情タッグバトルFullPowerONEPIECEワンピースグランドバトル！３ナルト激闘忍者大戦！２ナルト激闘忍者大戦！３ナルト激闘忍者大戦！４ワリオワールド
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