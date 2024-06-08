仁清写扇子流 利休皆具三揃え 通次嵩山 茶道具

仁清写し扇子流し利休皆具三揃え通次嵩山(京焼)共箱茶箱用の茶碗、振り出し 茶巾筒がセットになっています仁清写しの扇子流し、牡丹、菖蒲、菊、タンポポ、などの花が大変華やかに描かれ、素敵な作品です。未使用品で、大変綺麗な状態です茶碗の仕服のみ付属茶碗高さ7.0cm口径10.9cm高台径4.2cm茶巾筒高さ6.0cm直径3.4cm振り出し高さ7cm最大直径巾約6cm長期保管品です上記の事、ご理解頂けます方、是非使って頂けます方、大変綺麗なお品です、どうぞよろしくお願いいたします。



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