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- 膳所 耳付き水指 塗蓋 ほぼ未使用 濃茶 茶道具
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商品詳細
茶陶として名高く、小堀遠州の七窯の一つに数えられる膳所焼の水指です。黒味を帯びた鉄釉が特色で、素朴でありながら繊細な意匠は遠州が掲げた「きれいさび」の精神が息づいていると言われ、水指の定番、特に塗蓋なので、濃茶には最適です。 こちらは耳付きで、釉薬のかかり方が面白く(裏側は富士山みたい…)、お稽古にも、お茶会にも良いと思います。 ほとんど未使用で、特に問題ありませんが、箱は保管品なので、経年感あります。高さ 約 15.5cm(摘み含まず)横幅 約 13.5cm種類...茶道具
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