掛け軸 拓本 版画 金本冬雲 蕾まだ 何の色とも ・・ 　悠久 歴史 掛軸 です

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掛け軸拓本40金本冬雲蕾まだ何の色とも花菖蒲 悠久歴史掛軸です。作者：金本冬雲句碑：蕾まだ何の色とも花菖蒲場所：飯塚市西町拓本サイズ（本紙）：400×274ｍｍ今回出品致します拓本は昭和以前の古き良き時代に採拓した原拓本です(採拓するにあたり許可が必要な場合は全て了解を得ています)。今では残念ながら、新たな拓本採択が出来なくなった場所が増えたと聞いています。それ故、原拓本（原碑（本物の碑石）から採った拓本）はもう手に入れることが難しい非常に価値のある貴重なものです。気に入って頂けたら値下げ交渉にも応じますのでお気軽にコメントください。自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア お宝 掛け軸 掛軸 拓本 原拓本 表装 骨董 日本画 絵画 版画 絵師 書 書画 書道 水墨画 茶道具 茶道 茶掛け 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 鑑定団 昭和レトロ 金本冬雲 冬雲#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#拓本#俳句#俳人#金本冬雲#金本_冬雲#冬雲#蕾まだ_何の色とも_花菖蒲#原拓本#昭和レトロ#水墨画#水墨#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...拓本形式...掛け軸・掛軸主題...俳句主な画材...墨