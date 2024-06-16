掛け軸 内海宗久 紅白梅 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

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掛け軸内海宗久紅白梅絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）400×1048ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 内海宗久 紅白梅 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#内海宗久#内海_宗久#宗久#紅白梅#梅に鶯#紅白梅に鶯#梅#鶯#早春#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物