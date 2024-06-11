こちらは秋山武右衛門明治２8年絵師:国周當利歳狂言見立浮世絵木版画です。写真左側から鬼小嶋弥太郎、市川左團治,猿廻しとなっています。状態は比較的良好ですが、127年ほど前の品物の為、傷み、汚れなどはあります。本体は厚紙に貼り付けられてる状態です。尚3枚続のうちの1枚となるのであらかじめご了承の程よろしくお願いします。サイズ(約)(本体)縦:37.3cm横:24.8cmハッシュタグに#フォックス絵画を追加したのでほかの絵画などもこちらから見れますのでご活用ください。順次タグを追加します。#フォックス絵画



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秋山武右衛門 明治２8年 絵師:国周 當利歳狂言見立 浮世絵 木版画 - 版画



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