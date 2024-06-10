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ミュウツーex 1edition 1ED ポケモンカード　キラ
商品番号 F44161988364
商品名

ミュウツーex 1edition 1ED ポケモンカード　キラ
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 3,198 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自身のコレクションからの出品となります。素人判断になりますが、端に擦れはあるものの、目立った傷はありません。神経質な方や過度に状態を気になさる方は購入をご遠慮下さい。即購入可能です。
http://narcologia.ru/goods/moisture147669.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric472745.html
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