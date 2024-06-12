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- アフリカ マコンデ タンザニア 黒檀彫刻 出品中最大 レア オブジェ
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商品詳細
父が50年前にタンザニアで購入。長年自宅保管していました。象かなにか動物と女性と男性の彫刻。edwardのサインサイズ高さ86cm横30cm奥行き15cm重さ17kgアフリカンアートプリミティブアート置物オブジェ#asanteアフリカンアート素材...木彫主題...人物・人形
http://narcologia.ru/goods/injure745067.html
http://narcologia.ru/goods/organization37462.html
http://narcologia.ru/goods/waveform466917.html
アフリカ マコンデ タンザニア 黒檀彫刻 出品中最大 レア オブジェ
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