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アフリカ　マコンデ　タンザニア　黒檀彫刻　出品中最大　レア　オブジェ
商品番号 F88689488821
商品名

アフリカ　マコンデ　タンザニア　黒檀彫刻　出品中最大　レア　オブジェ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

父が50年前にタンザニアで購入。長年自宅保管していました。象かなにか動物と女性と男性の彫刻。edwardのサインサイズ高さ86cm横30cm奥行き15cm重さ17kgアフリカンアートプリミティブアート置物オブジェ#asanteアフリカンアート素材...木彫主題...人物・人形
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