［未開封 新品］刀剣乱舞 鳴狐 1/8 フィギュア

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1/8スケールフィギュア「鳴狐」特集ページ | オランジュ・ルージュ



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刀剣乱舞鳴狐1/8スケールフィギュアです。買って満足をしてしまったため、暗所にて保管をしておりました。取り置きは受け付けておりません。値下げ交渉は常識の範囲内でしたら可能ですので、コメントよりご相談ください。即決購入の方を優先させていただきます。#刀剣乱舞#鳴狐#フィギュア#未使用#未開封#新品#グッドスマイルカンパニー_オランジュ・ルージュ#刀剣乱舞_ONLINE_『刀剣乱舞』シリーズ#刀剣乱舞_ONLINE_鳴狐1_8完成品フィギュア#スケールフィギュアスケール...1/8性別...男