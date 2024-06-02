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［未開封 新品］刀剣乱舞 鳴狐 1/8 フィギュア
商品番号 D93797557993
商品名

［未開封 新品］刀剣乱舞 鳴狐 1/8 フィギュア
ブランド名 グッドスマイルカンパニー
特別価格 税込 3,366 円
在庫状況 あり

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商品詳細

刀剣乱舞鳴狐1/8スケールフィギュアです。買って満足をしてしまったため、暗所にて保管をしておりました。取り置きは受け付けておりません。値下げ交渉は常識の範囲内でしたら可能ですので、コメントよりご相談ください。即決購入の方を優先させていただきます。#刀剣乱舞#鳴狐#フィギュア#未使用#未開封#新品#グッドスマイルカンパニー_オランジュ・ルージュ#刀剣乱舞_ONLINE_『刀剣乱舞』シリーズ#刀剣乱舞_ONLINE_鳴狐1_8完成品フィギュア#スケールフィギュアスケール...1/8性別...男
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