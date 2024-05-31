銀魂 大銀魂展 原作コレクション缶バッジ キャラポップストア 銀時土方沖田神威

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✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼他にも色々出品中です。下のタグから見れるので、よろしければご覧ください。#銀魂グッズ一覧_種々✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼※バラ売り不可※写真の撮り直し、状態の質問×※撮り忘れで後から画像貼り付けているものあり▶︎写真1枚目缶バッジセットキャラポップストア春秋、原作コレクション大銀魂展、ブルルン京都滞在記、日光銀魂ワンダーランド、オーバル、誕生日等…※使用せず保管していたため目立った傷汚れはないかと思いますが、保管に伴う傷汚れ錆などの状態不良等神経質な方はご購入をお控えください。▶︎写真2枚目〜フィギュアセット【箱あり】多くは未開封。大分以前のため、開封済みであってもご了承ください。保管に伴う箱の状態不良あるものあり。外中共に状態ご了承ください。【箱なし】画像の物が全て。一つ一つ検品していないため、スレ、汚れ、破損、欠品等ある可能性あり。ぱっと見は問題なさそうですが、予めご了承下さい。3Z開封済み沖田ちびきゅんは1点椅子部分破損。もう1点は未開封。【ちびキュンきゃら】2枚目左が箱に入った状態、4〜5枚目が中身。箱は外箱と中身の種類が違うものあり。箱の状態は良くありません。【その他ぷちきゃら等】多くは開封済み。一部未開封。他と同様スレ、汚れ、破損、欠品等ご了承ください。●梱包数が多いため、そのまま箱に入れる、纏めて包むなどの簡易梱包。箱が２個〜になる可能性あり。輸送中の破損は責任が取れませんので、ご了承ください。●内容G.E.M.メガハウス坂田銀時幼少期verDXDXF大江戸武鑑一番くじ甘党、夏祭り、3Z、劇場版「万事屋よ永遠なれ」2年後、金/銀、スクーターラストワンぷちきゃらランドアイスクリーム屋さん、フルーツパラダイス、不思議の国の銀魂さん、ドーナツ、autumn＆winter、ハロウィンなのきゅんお茶友ピンズキーホルダーストラップマスコットミラー等坂田銀時志村新八神楽土方十四郎沖田総悟高杉晋助神威近藤勲月詠阿伏兎将軍山崎退猿飛あやめ今井信女佐々木異三坂田金時たま志村妙柳生九兵衛白夜叉桂小太郎エリザベス定春ジャスタウェイ