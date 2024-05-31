藤井朱明作　天目　白老　花入　共箱　花瓶

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商品詳細
藤井朱明作の、天目花入れになります。朱明の作品では珍しい天目釉で、綺麗な作品です。口径 約9cm 横幅 約10cm 高さ 約27.5cm#藤井朱明#天目#有田焼#花入#その他の花瓶商品はこちら
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