Epiphone エピフォン　レスポール　ジュニア　ブラック　黒　エレキギター

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EpiphonebyGibsonギブソンのセカンドブランドと位置付けられるエピフォンそのギブソン認定のレスポールモデルとなります。未だに大人気のぼっち・ざ・ろっくの主人公後藤ひとり(ぼっち)の使用するのは本家ギブソンのレスポール。本家レスポールはいまだに高額となるため、初心者や入門では手が出しにくいですが、エピフォンのレスポールモデルでしたら、これからギターを始めてみたい方でも一考できる価格とギブソンのセカンドブランドというネームバリューもあります。ぜひこの機会にご検討ください。＊メーカー Epiphoneエピフォン＊商品名 Lespauljrレスポールジュニア＊状態 ネック ストレート。 フレット 余裕があります。 真ん中に白い点傷があります。 塗装の特性上、光に当たると先傷が見えます。＊付属品 社外ソフトケース(新品)【注意事項】＊こちらの商品は一点ものとなります。＊中古購入品のため、購入時期や使用頻度についてはお答えできかねます。※極力写真、文面でお伝えいたしますが、中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなど細かく目立たないとないものは見落とす場合がございます。＊写真で品物をよくご確認の上ご検討お願い致します。＊品物によっては簡易包装にて発送します。＊発送につきましては極力24時間以内の発送を心がけてはおりますが、遅れる場合はご連絡の上、なるべく早く発送させていただきます。＊お値引きをご希望される方は希望価格のご提示をお願い致します。またご希望に添えない場合もございますのでご了承の上ご検討、ご商談いただけますようお願い致します。Epiphone(エピフォン)LesPaulJunior(EB)【レスポールジュニア】ブランド：ータイプ...レスポールタイプシリーズ...Gibsonボディタイプ...ソリッド